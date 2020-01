Σοκαρισμένος και βαθιά λυπημένος δήλωσε ο Σακίλ Ο’ Νιλ για τον τραγικό θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης κόρης του, Τζίτζι, σε πτώση ελικοπτέρου την Κυριακή (26/1). Ο παλαίμαχος σταρ του ΝΒΑ, που υπήρξε επί σειρά ετών συμπαίκτης με τον “Black Mamba” στους Λος Άντζελες Λέικερς ανάρτησε σειρά φωτογραφιών στο Twitter, που απεικονίζεται με εκλιπόντα στις καλύτερες στιγμές τους εντός και εκτός παρκέ.

Τις συνόδευσε μάλιστα γράφοντας: “Δεν υπάροχυν λόγια για να περιγράψω τον πόνο που νιώθω βιώνοντας την τραγωδία του να χάνω την “ανηψιά” μου, Τζίτζι, και τον αδελφό μου, Κόμπι Μπράιαντ. Σας αγαπάω και θα μου λείψετε. Τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια Μπράιαντ και στις οικογένειες των υπόλοιπων επιβατών στο ελικόπτερο. Νιώθω άρρωστος αυτή τη στιγμή”.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1

