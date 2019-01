Κορυφή οι Μπακς με “διπλό” Αντετοκούνμπο! Τα αποτελέσματα του NBA – video

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσθέτει μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση στο “δρόμο” για τον τίτλο του MVP της κανονικής περιόδου στο NBA, έχοντας 27 πόντους και 11 ριμπάουντ, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν και των Μέμφις Γρίζλις με 111-101.

Αυτή ήταν η 26 νίκη των “ελαφιών” στη φετινή λίγκα, όπου συνεχίζουν να “σπάνε” το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και πλέον βρίσκονται στην πρώτη θέση της συνολικής κατάταξης, μετά και την ήττα των Ράπτορς από τους Σέλτικς.

The best plays as the Bucks earned their 3rd straight WIN!! #FearTheDeer pic.twitter.com/DTGi0LIBrp

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 17, 2019