NBA: Σαρώνει ο Αντετοκούνμπο! Παίκτης του μήνα και πάλι στην Ανατολή

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης της Ανατολής στο NBA. Ο Έλληνας φόργουορντ κατάφερε για τέταρτη φορά τη φετινή σεζόν να πάρει το βραβείο του MVP της περιφέρειας του, μιας κι αναδείχθηκε πάλι κορυφαίος παίκτης του μήνα.

Ο Greek Freak έχει χάσει το σχετικό βραβείο μόνο τον Ιανουάριο, όταν και το είχε πάρει ο Τζοέλ Εμπίντ. Τον τελευταίο μήνα, ο Αντετοκούνμπο μέτρησε μέσο όρο 30 πόντους, 12,2 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και 1,8 τάπες.

Κορυφαίος στη Δυτική Περιφέρεια ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν των Ρόκετς, με 34.8 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 7.1 ασίστ. Οι δυο παίκτες θεωρούνται και τα μεγάλα φαβορί για το βραβείο του MVP της κανονικής περιόδου, με τον Έλληνα άσο να έχει, πάντως, το προβάδισμα.

The Kia NBA Players of the Month for March/April! #KiaPOTM@Giannis_An34 of the @Bucks (East)@JHarden13 of the @HoustonRockets (West) pic.twitter.com/WH7qtdTSLy

— NBA (@NBA) April 11, 2019