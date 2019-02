Ο Γουέστμπρουκ «τρελάθηκε» όταν έμαθε τι νούμερο παπούτσι φοράει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! – video

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του NBA All Star Game, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε έναν επικό διάλογο με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Ο άσος των Θάντερ έκανε την καθιερωμένη φωτογράφιση, με τον Έλληνα φόργουορντ να τον ρωτάει τι παπούτσια φοράει και τον δεύτερο να παθαίνει «σοκ» όταν έμαθε το νούμερο παπουτσιού που φοράει ο «Greek Freak».

-Τι είναι αυτά τα παπούτσια; (“What are those?”, κλασική φράση στις ΗΠΑ)

-Θα σου τα δώσω αν τα θέλεις, τι νούμερο φοράς;

-17 (Το 17 ισοδυναμεί με 53 στα ευρωπαϊκά δεδομένα)

-53; Εντάξει, άστο καλύτερα!

Giannis: What are those?

Russ: I'll give you mine, what size are you?

Giannis: 17.

Russ: 17!?! Oh, no never mind.

😂😂😂#Giannis | #RussellWestbrook | #NBAAllStar pic.twitter.com/bVFPv3YM3T

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 18, 2019