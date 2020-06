Ήταν αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν ανακοινώθηκε επίσημα ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποχωρεί από την Φενέρμπαχτσε, ύστερα από 7 χρόνια, βυθίζοντας στη θλίψη τους οπαδούς της τουρκικής ομάδας.

Ο “Ζοτς” αφήνει τη Φενέρμπαχτσε, αφού πρώτα… εμπλούτισε το παλμαρέ της με έναν ευρωπαϊκό τίτλο, τέσσερα πρωταθλήματα και τρία κύπελλα Τουρκίας. Τουρκικά, αλλά και διεθνή ΜΜΕ έκαναν λόγο για “τέλος εποχής” και στην περίπτωση του Σέρβου τεχνικού δεν είναι υπερβολή. “Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε αισθάνονται τώρα όπως οι οπαδοί του Παναθηναϊκού”, σχολιάζει στο newsit.gr ο Μουράτ Μουρατάνογλου, κορυφαίος σχολιαστής μπάσκετ στην Τουρκία και εργαζόμενος στο κανάλι της τουρκικής ομάδας.

“Είναι χαρισματικός. Δεν γίνεται μόνο μέλος της ομάδας, αλλά και μέλος της οικογένειας των οπαδών. Όταν ήρθε, όλοι πίστευαν πολύ σε αυτόν. Και τους δικαίωσε. Άλλαξε τη φιλοσοφία της ομάδας. Πρόκειται για έναν απίθανό χαρακτήρα”.

Έχοντας αποκτήσει μία φιλική σχέση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μέσα από την επαγγελματική τους συνεργασία, ο Μουράτ Μουτατάνογλου μοιράζεται με το newsit. gr, τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη του. “Τη σεζόν 2014-15, η Καρσίγιακα απέκλεισε με 3-1 νίκες τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά των playoff του πρωταθλήματος. Θυμάμαι τη στιγμή, που ο Ομπράντοβιτς έκανε όλους τους οπαδούς να χειροκροτήσουν τον αντίπαλο, παρά την πίκρα του αποκλεισμού”.

Και συνεχίζει: “Του έχω πάρει συνέντευξη πολλές φορές. Δεν είναι εύκολος. Πρέπει να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος. Του αρέσουν οι δύσκολες ερωτήσεις. Σε προκαλεί στις συνεντεύξεις, όπως ακριβώς κάνει στα ματς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πως στην τελευταία μας συνέντευξη – όταν είχε λυθεί η συνεργασία μου με το κανάλι που εργαζόμουν τότε, και εκείνος το είχε μάθει – μου είπε στον αέρα: “Θα είναι πάντα τιμή μου να σου δίνω συνέντευξη”. Για μένα, αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή στα 35 χρόνια που δουλεύω”.

Το επόμενο βήμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ερωτηθείς, ποιο πιστεύει ότι θα είναι το επόμενο βήμα του “Ζοτς”, εκτίμησε: “Ο μάνατζερ του, είπε “it’s not the last dance” (σ.σ. δεν είναι ο τελευταίος “χορός”). Είναι ένας άνθρωπος που ζυγίζει τα πάντα πριν κάνει την επόμενη κίνηση του. Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε ελπίζουν ότι θα κάνει διάλειμμα για ένα χρόνο και μετά θα ξαναγυρίσει. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στην Παρτίζαν, ειδικά αν εξασφαλίσει μια θέση στην Euroleague. Η Παρτίζαν είναι το σπίτι του, οπότε δεν θα με εξέπληττε”.

Φωτογραφίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ