Ο Ρικ Πιτίνο προσπάθησε να αστειευτεί στο twitter για το νέο τραυματισμό στον Παναθηναϊκό, με τον Ματ Λοτζέσκι να έχει υποστεί θλάση και δέχθηκε τα «πυρά» από τον Άαρον Τζάκσον.

Ο Αμερικανός τεχνικός του Τριφυλλιού, έγραψε: «Εκτός ο Λοτζέσκι για 3-4 εβδομάδες. Ίσως πρέπει να ετοιμαστώ και να επιστρέψω στις Five Star ημέρες μου», γεγονός που φαίνεται να ενόχλησε τον πρώην παίκτη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

«Άνθρωπέ μου, προπονείς μια ομάδα με κύρος. Φέρσου ανάλογα σε παρακαλώ», απάντησε ο επίσης Αμερικανός γκαρντ, ενδεικτικό και του «κλίματος» που επικρατεί πλέον από μέρος του κόσμου για τον έμπειρο κόουτς.

My man, you coaching a Prestige Club. Go about it that way please. https://t.co/FVh2Qt7yfQ

— Kung Fu Lee (@AaronfingJ) February 9, 2019