Παναθηναϊκός – Μπούντουτσνοστ: Το πωρωτικό promo του «τριφυλλιού»! video

Με νίκη επί της αδιάφορης Μπούντουτσνοστ (σ.σ προτελευταία στη βαθμολογία) ο Παναθηναϊκός θα “κλειδώσει” τη συμμετοχή του στα πλέι οφ της Euroleague.

Παναθηναϊκός: Οι «εκρήξεις» του Πιτίνο στον πάγκο! Τα «άκουσε» ο Παπαγιάννης – videos

Το “τριφύλλι” παρουσίασε το promo του αγώνα με τους Μαυροβούνιους τονίζοντας πως “η πρόκριση στα Play Offs περνάει την Πέμπτη (04/04, 21:00) από το ΟΑΚΑ! Από το παιχνίδι αυτό δε θα λείψει κανείς!”

Η πρόκριση στα Play Offs περνάει την Πέμπτη (04/04, 21:00) από το ΟΑΚΑ! Aπό το παιχνίδι αυτό δε θα λείψει κανείς!

—

The Final Battle of the Regular Season takes place on Thursday (04/04, 21:00) at OAKA!

Book your ticket now: https://t.co/WhBnTBa3h2#euroleague #paobc #PAOBUD pic.twitter.com/lpQl6DBDGF

— Panathinaikos BC (@paobcgr) April 2, 2019