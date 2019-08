Παναθηναϊκός – Μπράουν: «Να γράψουμε ιστορία τη νέα σεζόν!» – video

Ένα μεγάλο «step up» στην καριέρα, αγωνιζόμενος στη Euroleague και τον Παναθηναϊκό, ετοιμάζεται να κάνει ο Ριόν Μπράουν, ο οποίος έδειξε ενθουσιασμένος στο promo video της ΚΑΕ για τα εισιτήρια διαρκείας.

«Γεια σας, είμαι ο Ράιον Μπράουν. Να ξέρετε ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι μέλος της Παναθηναϊκής οικογένειας και υπερήφανος που μπορώ να γίνω κομμάτι ενός ιστορικού συλλόγου. Εύχομαι να γράψουμε κι άλλη ιστορία! Εκτιμώ πολύ τους προπονητές και τους φιλάθλους που έχουν επικοινωνήσει μαζί μου. Ανυπομονώ να έρθω και να βιώσω μία «τρελή» σεζόν μαζί σας. Θα σας δω σύντομα!», είπε στο σχετικό video ο Μπράουν.

🗣 Rion Brown: “I can’t wait to get there and experience a crazy year with you guys.”

