Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ρούντι «σόκαρε» το ΟΑΚΑ με αδιανόητο τρίποντο! – videos

Σε ένα ματς «θρίλερ» στο ΟΑΚΑ, η Ρεάλ Μαδρίτης τιμώρησε τον Παναθηναϊκό και «πάγωσε» τους 18.000 φίλους του, παίρνοντας μία απίθανη νίκη με buzzer beater του Ρούντι Φερνάντεθ με το ένα χέρι.

Κορυφαίος παίκτης του Τριφυλλιού ήταν ο Λάνγκφορντ με 14 πόντους και μεγάλα σουτ στο τέλος, αλλά και μία κακή επιλογή που έδωσε την ευκαιρία νίκης στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Ταβάρες με double double και ο Φερνάντεθ με το τρομερό καλάθι στο τέλος, ήταν οι κορυφαίοι για τους Μαδριλένους.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στο ματς και «χτυπώντας» τη Ρεάλ Μαδρίτης στον αιφνιδιασμό πέτυχε συνολικά 32 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο για το 32-14 του πρώτου δεκαλέπτου.

.@Nick_Calathes15 puts the ball up over the leagues leading shot stopper for @G_P_06 to SLAM it down 🚀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/fm1XRq1QK8 — EuroLeague (@EuroLeague) March 28, 2019

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό και «κόλλησαν» στην επίθεση, δίνοντας τη δυνατότητα στους Μαδριλένους να μειώσουν ακόμη και στους +7. Εφτά συνεχόμενοι πόντοι του Καλάθη όμως, «ξεκόλλησαν» την ομάδα και «έκλεισαν» το ημίχρονο στο +12, με το σκορ στο 45-33.

Ioannis Papapetrou doesn't give up on it and gets a HUGE block ❌#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/elQbmhK3Qf — EuroLeague (@EuroLeague) March 28, 2019

Στην τρίτη περίοδο, η ομάδα του Ρικ Πιτίνο βρήκε σκορ στην επίθεση με τον Λάνγκφορντ να βάζει μεγάλα σουτ, αλλά η άμυνά του δεν ήταν αντίστοιχη και επέτρεψε στον Γιουλ να «ζεσταθεί». Ο Ισπανούς πέτυχε 8 συνεχόμενους πόντους και έκανε ξανά ντέρμπι το ματς, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με 56-49 χάρη και σε ένα buzzer beater τρίποντο του Γιούστα.

Cool, calm and collected 🙌@santiagoyusta with a big buzzer beater to keep @RMBaloncesto within touching distance going into the fourth #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/0xw5rNGqxG — EuroLeague (@EuroLeague) March 28, 2019

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Ρεάλ μείωσε ακόμη και στους 3 πόντους, αλλά η «αφύπνιση» του Τόμας, με τρίποντο και γκολ-φάουλ, έδωσε προβάδισμα νίκης στο Τριφύλλι. Ο Λάνγκφορντ φάνηκε να πετυχαίνει μάλιστα το καλάθι της νίκης για την ομάδα του, όμως οι δύο Αμερικανοί έγιναν… μοιραίοι στο τέλος με λανθασμένες επιλογές, που… έστρωσαν το έδαφος για το «τρελό» τρίποντο του Φερνάντεθ.

Με 21 δευτερόλεπτα να απομένουν ο Πιτίνο ζήτησε… άμυνα από τους παίκτες του και όχι φάουλ, αυτοί εκτέλεσαν τις εντολές του στο ακέραιο, αλλά ο Ρούντι με ένα σουτ της απελπισίας με το ένα χέρι από τα 9 μέτρα, έκρινε τον αγώνα, δίνοντας το πρώτο προβάδισμα στην ομάδα του, μετά το αρχικό 0-3!

Have you ever seen ANYTHING like that?@rudy5fernandez wins it with a PRAYER at the buzzer.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2YczKHfhiU — EuroLeague (@EuroLeague) March 28, 2019

What can you say about this game? pic.twitter.com/EduWFar2yN — EuroLeague (@EuroLeague) March 28, 2019

Το τελικό 73-74 έριξε στο καναβάτσο το Τριφύλλι, το οποίο όμως συνεχίζει να κρατάει την τύχη στα χέρια του, όσον αφορά την πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague, αφού με νίκη στην τελευταία αγωνιστική στο ΟΑΚΑ κόντρα στην αποκλεισμένη Μπουντούτσνοστ, εξασφαλίζει μια θέση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

.@RMBaloncesto win it with a HUGE buzzer beater right at the death 😱 pic.twitter.com/HHXQ4CUdGH — EuroLeague (@EuroLeague) March 28, 2019

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Πιτίνο): Τόμας 8 (1), Λάνγκφορντ 14 (2), Παπαγιάννης 8 (7 ριμπάουντ), Παπαπέτρου 7, Γκιστ 1, Βουγιούκας 6, Λεκαβίτσιους 2, Κιλπάτρικ 8 (2), Λοτζέσκι 2, Καλάθης 14 (1/8 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Αντετοκούνμπο 2.

Ρεάλ Μαδρίτης (Λάσο): Κοζέρ, Ράντολφ 5, Φερνάντεθ 13 (3), Καμπάσο 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Αγιόν 4, Γιούστα 3 (1), Κάρολ 6 (1), Ταβάρες 14 (6/7 δίποντα, 16 ριμπάουντ), Γιουλ 12 (3), Κούζμιτς, Τόμπκινς 10 (2), Τέιλορ 2.