Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το «θεότρελο» καλάθι του Ρούντι! – videos

Ένα «θεότρελο» καλάθι του Ρούντι Φερνάντεθ έριξε στο καναβάτσο τον Παναθηναϊκό και του στέρησε μία «χρυσή» νίκη που θα του εξασφάλιζε την πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι «πράσινοι» έπαιξαν εξαιρετική τελευταία άμυνα για να πάρουν το ματς, αλλά ο Ισπανούς σε μία απελπισμένη προσπάθεια, πέταξε τη μπάλα από τα 9 μέτρα με το ένα χέρι, για να καταλήξει όμως αυτή στο καλάθι.

Have you ever seen ANYTHING like that?@rudy5fernandez wins it with a PRAYER at the buzzer.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2YczKHfhiU

