ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οπαδοί «ξεπροβόδισαν» τους παίκτες του Πιτίνο! video

Το τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ θα γίνει παρουσία μαθητών στις εξέδρες του κλειστού του Ηρακλείου.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού όμως θέλησαν να “ντοπάρουν” τους παίκτες του “τριφυλλιού” και να δείξουν πως βρίσκονται στο πλάι τους, έστω και αν δεν βρεθούν μέσα στο κλειστό “Δυο Αοράκια”.

Αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού… ξεπροβόδισαν τους παίκτες και τον Ρικ Πιτίνο, κατά την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο για το γήπεδο.

PAO Fans always by our side! ☘️@Nick_Calathes15 pic.twitter.com/ZWMDh6NWGY

— Panathinaikos BC (@paobcgr) February 17, 2019