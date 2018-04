Ρονάλντο: Δεν σκόραρε αλλά έκανε ρεκόρ στο Champions League

Δεν σκόραρε το βράδυ της Τετάρτης (25/04) στο Μόναχο, στη νίκη της Ρεάλ επί της Μπάγερν (2-1) για τα ημιτελικά του Champions League, σταματώντας στους δέκα αγώνες το εντυπωσιακό σερί των γκολ. Έστω κι έτσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να κάνει ένα ακόμα ρεκόρ στη διοργάνωση…

Με τη νίκη αυτή, ο Ρονάλντο έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες σε όλη την ιστορία του Champions League (99).

Ο Πορτογάλος επιθετικός άφησε πίσω τον πρώην συμπαίκτη του στη Ρεάλ, Ικερ Κασίγιας, που τώρα αγωνίζεται στην Πόρτο (έχει 98 νίκες στο Champions League σε 167 αγώνες σε Ρεάλ Μαδρίτης και Πόρτο).

Ο Ρονάλντο -που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Μπάγερν, αλλά είδε τον διαιτητή να το ακυρώνει σωστά- χρειάστηκε 151 αγώνες για να νικήσει τον Ισπανό πορτιέρε!

