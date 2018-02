All Star Game: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αρχηγικός και MVP!

Ο άσος των Καβαλίερς, ο οποίος είχε κατακτήσει τον αντίστοιχο τίτλο το 2006 και το 2008, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29 πόντους, 10 ριμπάουντ, οκτώ ασίστ, ένα κλέψιμο σε 31:17 λεπτά αγώνα, οδηγώντας την Team LeBron στη νίκη με 148-145 επί της Team Stephen στο Λος Άντζελες.

Κορυφαίοι της σχετικής λίστας παραμένουν οι Κόμπε Μπράιαντ και Μπομπ Πέτιτ που έχουν από τέσσερις τίτλους MVP. Ο πρώτος τις χρονιές 2002, 2007, 2009, 2011 και ο δεύτερος το 1956, 1958, 1959 και 1962.

The winner of the 2018 #NBAAllStar game MVP… LeBron James! #PhantomCam pic.twitter.com/Rky5zvnYds

— 2018 NBA All-Star (@NBAAllStar) February 19, 2018