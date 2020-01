Δεν τα κατάφερε στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός και γνώρισε την ήττα μετά από τρεις σερί νίκες στη Euroleague, χάνοντας την ευκαιρία να “πιάσει” 5άδα στην κατάταξη, μετά το 94-77 από τη Βαλένθια.

Με κορυφαίους του Καλάθη και Ράις, η ομάδα του Ρικ Πιτίνο “έτρεξε” ένα απίστευτο σερί 18-2 στο 4ο δεκάλεπτο για να ισοφαρίσει το ματς, αλλά με τη διαφορά στο καλάθι, οι διαιτητές έδωσαν αμυντικό φάουλ στον Τόμας στη διεκδίκηση του ριμπάουντ μετά από βολές και “έγειραν” την πλάστιγγα υπέρ των “νυχτερίδων”.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά το παιχνίδι στη Βαλένθια επιθετικά, με εύστοχα τρίποντα από Φρεντέτ και Καλάθη, αλλά στην άμυνα ήταν τραγικός, με τον Ντούμπλιεβιτς να κάνει “πάρτι” κόντρα σε όλους του ψηλούς του Τριφυλλιού. Το ματς πήγαινε έτσι πόντο πόντο και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το “υψηλό” σκορ 27-25.

Οι “νυχτερίδες” ξεκίνησαν όμως το δεύτερο δεκάλεπτο με 15-2 σερί και “εκτόξευσαν” τη διαφορά στο +15 (42-27), βρίσκοντας ρυθμό από το τρίποντο και με τον Ντούμπλιεβιτς να έχει πια 15 πόντους σε λιγότερο από 15 λεπτά. Για την ομάδα του Πιτίνο “πάλευε” μόνος του ο Ράις που μπήκε “καυτός” στο ματς και με προσωπικούς πόντους μείωσε σε 46-43. Νέες τραγικές άμυνες όμως, έφεραν ένα απίστευτο νέο σερί στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου και στο 20′ το σκορ ήταν στο 55-45.

Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο επέστρεψε πιο “σκληρή” από τα αποδυτήρια και “μάζεψε” ξανά τη διαφορά σε 55-50 και 65-60 με τον Καλάθη να βρίσκει ρυθμό και να βοηθάει με κλεψίματα την άμυνα της ομάδας του. Με ένα ακόμη “καταστροφικό” τρίλεπτο στο τέλος της τρίτης περιόδου όμως, και τη Βαλένθια να “τιμωρεί” με μεγάλη ευστοχία στο τρίποντο τα λάθη του Τριφυλλιού, η διαφορά “εκτοξεύτηκε” στο +16 (80-64) στο 30′.

Κι εκεί που το παιχνίδι έδειχνε να έχει “τελειώσει”, ο Παναθηναϊκός έκανε ένα απίθανο τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο και ξεκίνησε με το απίστευτο 18-2, φέρνοντας το ματς στα ίσια, 80-80, με πάνω από δύο λεπτά για το τέλος.

