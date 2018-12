“Βασιλιάς” Λεμπρόν στο αντίο του “αδερφού” Oυέιντ! Τα αποτελέσματα του NBA – videos

Με μία μοναδική παράσταση, ο Λεμπρόν Τζέιμς αποχαιρέτησε τον έναν από τους συνοδοιπόρους του στους Big 3 των Μιάμι Χιτ, με μία ακόμη clutch εμφάνιση, που έφερε μία ακόμη νίκη για τους Λος Άντζελες Λέικερς στο φετινό NBA.

Ο “Βασιλιάς” άγγιξε το triple double έχοντας 28 πόντους, με 12 ασίστ, 9 ριμπάουντ, αλλά και τους κρίσιμους τελευταίους πόντους στο 108-105 της ομάδας του στο Μαϊάμι, όπου και αντιμετώπισε για τελευταία φορά τον Ουέιντ, ο οποίος και έχει ανακοινώσει την αποχώρησή του στο τέλος της σεζόν.

Στο τέλος του αγώνα μάλιστα, οι δύο παίκτες αντάλλαξαν φανέλες και αποθέωσαν ο ένας τον άλλο, μέσα σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό περιβάλλον στην έδρα των Χιτ, με τους οποίους οι δυο τους πανηγύρισαν δύο πρωταθλήματα του NBA.

“The friendship we have is beyond basketball. I’m gonna miss this."

D-Wade thanks Bron for letting them have their final showdown at Staples: "It was either here or The Garden. That's it." pic.twitter.com/uz8Moft78D

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 11, 2018