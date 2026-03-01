Αθλητικά

Bόλος στο ημίχρονο με την ΑΕΚ: Σφαγή, ντροπή και μόνο ντροπή

"Ντροπή για τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος υπέπεσε σε σωρεία λαθών εις βάρος του Βόλου", αναφέρει η ανακοίνωση των Θεσσαλών
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση στο ημίχρονο για τη διαιτησία του Σταύρου Τσιμεντερίδη στον αγώνα με την ΑΕΚ.

Ο Βόλος είχε παράπονα από τη διαιτησία του Σταύρου Τσιμεντερίδη στον αγώνα με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό για την 23η αγωνιστική της Super League.

Οι Θεσσαλοί εξέδωσαν, μάλιστα, ανακοίνωση στο ημίχρονο, τονίζοντας ότι ο Έλληνας ρέφερι υπέπεσε σε σωρεία λαθών εις βάρος της ομάδας τους.

Η ανακοίνωση του Βόλου

““Σφαγή” του Βόλου από τη διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο.

Ντροπή για τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος υπέπεσε σε σωρεία λαθών εις βάρος του Βόλου.

Ντροπή και μόνο ντροπή”.

Αθλητικά
