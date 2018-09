Champions League: «Απέδρασαν» με διπλό Ντόρτμουντ και Ατλέτικο Μαδρίτης – videos

Δύο διπλά σημειώθηκαν στα πρώτα παιχνίδια του πρώτου ομίλου του Champions League, με τη Ντόρτμουντ να παίρνει δύσκολη νίκη στο τέλος από την Κλαμπ Μπριζ στο Βέλγιο και την Ατλέτικο Μαδρίτης να ανατρέπει από νωρίς το σκορ στο Μονακό, για την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.

Η γερμανική ομάδα δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα από τους Βέλγους και πήρε τη νίκη με πολύ μεγάλη δόση τύχης, αφού βρήκε το γκολ στο 85ο λεπτό, όταν στο διώξιμο του Μίτροβιτς, ο Πούλισιτς έβαλε την κόντρα και η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά για να καταλήξει στα δίχτυα, στο μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης.

coming off the bench on your birthday and 100th BVB cap to score a Champions League winner nbd just Pulisic things pic.twitter.com/0rsthJcTvE

— Arthur Kogan (@TheRealArturK) September 18, 2018