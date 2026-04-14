Champions League: Για την ανατροπή η Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ατλέτικο, να σφραγίσει την πρόκριση θέλει η Παρί στο Λίβερπουλ

Η μάχη των προημιτελικών του Champions League συνεχίζεται και σήμερα (14/04/26) θα γίνουν γνωστές οι δύο πρώτες ομάδες που θα εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά. Η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Ατλέτικο και η Παρί από τη Λίβερπουλ.

Η Μπαρτσελόνα θα ψάξει την ανατροπή στο Μετροπολιτάνο για να καταφέρει να πάρει μία θέση για τους «4» του Champions League. Η ομάδα του Φλικ καλείται να επιστρέψει από το 2-0 του πρώτου αγώνα κόντρα σε μία ομάδα που ξέρει όσο καμία άλλη να κρατάει το υπέρ της σκορ σε νοκ άουτ αγώνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεδομένα θα περιμένει την Μπαρτσελόνα στο δικό της μισό του γηπέδου και θα ψάξει να «χτυπήσει» στην κόντρα την ευάλωτη άμυνα των Καταλανών με τον Άλβαρες να αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τους φιλοξενούμενους που είναι με την πλάτη στον τοίχο. Η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει εκτός απροόπτου με την Άρσεναλ στους «4».

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει κερδίσει 2-0 στο πρώτο παιχνίδι στη Γαλλία κόντρα στη Λίβερπουλ, αποδεικνύοντας στο γήπεδο την ανωτερότητά της, καθώς θα μπορούσε να έχει πάρει τη νίκη με ακόμα μεγαλύτερη διαφορά.

Οι Άγγλοι θα παλέψουν να κάνουν την ανατροπή για να σώσουν μία κακή χρονιά με την πρόκριση στα ημιτελικά. Ο νικητής του ζευγαριού θα κοντραριστεί με την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

14/04/26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 22:00

Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 22:00

15/04/26

Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 22:00

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 22:00

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα προημιτελικά

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 1-2

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ 0-1

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ VS Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης VS Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

Οι ημερομηνίες στο Champions League

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)