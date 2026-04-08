Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0: Ήταν καλύτερη και έκανε το βήμα για την πρόκριση στους «4» του Champions League

Η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε 2-0 τη Λίβερπουλ στη Γαλλία και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «4» του Champions League.

Ο Ντουέ άνοιξε το σκορ με ωραίο πλασέ που κόντραρε στον Φαν Ντάικ και κρέμασε τον Μαμαρντασβίλι για την Παρί και έδωσε μεγάλο ψυχολογικό προβάδισμα στην ομάδα του Ενρίκε.

Ο Κβαρατσκέλια με απίθανη ενέργεια στο 65′ έκανε το 2-0 για την Παρί και «καθάρισε» τη νίκη. Ο Ντεμπελέ έχασε τεράστιες ευκαιρίες για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Παρί, όμως τα δοκάρια και ο Μαμαρντασβίλι τον σταματούσαν σε κάθε ευκαιρία.

Η Παρί θα παλέψει στο Λίβερπουλ να κρατήσει το υπέρ της σκορ, για να συνεχίσει την πορεία της προς την υπεράσπιση του περσινού τίτλου, που κέρδισε κόντρα στην Ίντερ. Αν η ομάδα του Λουίς Ενρίκε πάρει την πρόκριση θα κοντράριστει με την Άρσεναλ ή την Σπόρτινγκ. Οι κανονιέρηδες έχουν το προβάδισμα, αφού νίκησαν 1-0 στο πρώτο παιχνίδι.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ: Σαφόνοβ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Χακίμι, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ-Εμερί, Κβαρατσκέλια, Ντουέ (77′ Λι), Ντεμπελέ.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κέρκες (78′ Ρόμπερτσον), Γκόμεζ, Μακ Άλιστερ, Χράβενμπερχ, Βιρτς (78′ Χάκπο), Σόμποσλαϊ (77′ Τζόουνς), Φρίμπονγκ (90’+1′ Νιόνι), Εκιτικέ (78′ Ίσακ).