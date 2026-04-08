Αθλητικά

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Άλβαρες και Σόρλοθ χτύπησαν στο Καμπ Νου και έδωσαν προβάδισμα πρόκρισης στους ροχιμπλάνκος

Με δέκα παίκτες έπαιζε η Μπαρτσελόνα από το 44' λόγω της αποβολής του Κουμπαρσί
Οι παίκτες της Ατλέτικο Μαδρίτης πανηγυρίζουν το γκολ του Σόρλοθ/ REUTERS/Albert Gea

Η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε 2-0 την Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου και πήρε μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στους «4» του Champions League.

Η Μπαρτσελόνα έμεινε με δέκα παίκτες στο 44′ λόγω της απευθείας κόκκινης κάρτας στον Κουμπαρσί, που γκρέμισε τον Σιμεόνε έξω από την περιοχή. Από το φάουλ ο Άλβαρες άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακή εκτέλεση από τα 30 μέτρα.

 

Οι Καταλανοί προσπαθούσαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, όμως η ομάδα του Σιμεόνε ξέρει να κρατάει το υπέρ της προβάδισμα, πόσω μάλλον όταν παίζει με παίκτη παραπάνω.

Στο 70′ ο Σόρλοθ πήρε την μπάλα από σέντρα του Ρουτζέρι και με τη μία σούταρε για να κάνει το 0-2 και να «παγώσει» το Καμπ Νου, που δεν φανταζόταν αυτήν την έκβαση του αγώνα.

 

Την επόμενη εβδομάδα οι «ροχιμπλάνκος» θα παλέψουν να διατηρήσουν το προβάδισμα για να βρουν στους «4» έναν εκ των Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Βαυαροί κέρδισαν 2-1 στη Μαδρίτη και έχουν πάρει την υπεροχή στο ζευγάρι.

 

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Τζοάν Γκαρσία, Κουντέ (73′ Αραούχο), Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο (86′ Μπαλντέ), Έρικ Γκαρσία, Πέδρι (46′ Γκάβι), Γιαμάλ, Όλμο, Ράσφορντ (73′ Τόρες), Λεβαντόβσκι (46′ Φερμίν).

ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Μούσο, Μολίνα, Λε Νορμάν, Χάντσκο (32′ Πουμπίλ), Ρουτζέρι, Σιμεόνε (79′ Γκονζάλες), Γιορέντε, Κόκε (60′ Μπαένα), Λούκμαν (60′ Σέρλοθ), Γκριεζμάν (79′ Αλμάντα), Άλβαρες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo