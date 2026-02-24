Champions League: Η Μπόντο Γκλιμτ «ξέρανε» ξανά την Ίντερ και πήρε ιστορική πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης

Η Μπόντο Γκλιμτ πήρε τη νίκη με 2-1 στο Μιλάνο κόντρα στην Ίντερ και εξασφάλισε μία ιστορική πρόκριση στους 16 του Champions League. Η Νιουκάστλ κέρδισε και δεύτερη φορά την Καραμπάγκ (3-2) και σφράγισε και τυπικά τη θέση της στην επόμενη φάση.

Οι Νορβηγοί με πρωταγωνιστές τους Χάουγκε και Εβγέν έφυγαν νικητές από το Μεάτσα και «σοκάραν» για δεύτερη φορά την Ίντερ στο Champions League, που πλέον θα πρέπει να επικεντρωθεί στη Serie A, που έχει το προβάδισμα για το σκουντέτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός έμεινε ισόπαλος χωρίς γκολ στο Λεβερκούζεν και δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει την πρόκριση, κάνοντας μία πολύ μεγάλη προσπάθεια στην Bay Arena.

Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ 1-2

Οι νερατζούρι προσπαθούσαν σε όλο το παιχνίδι να πετύχουν το γκολ που θα τους έφερνε κοντά στην ανατροπή, όμως δεν μπορούσαν να βρουν δίχτυα.

Ο Ακάντζι έκανε ένα τραγικό λάθος, ο Μπλόμπεργκ νικήθηκε από τον Ζόμερ, όμως ο Χάουγκε σε κενό τέρμα σκόραρε για τους Νορβηγούς και σφράγισε την ιστορική πρόκριση στους 16 του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι νερατζούρι στο 69 είχαν δοκάρι με τον Ακάντζι και ο Εβγέν στο 72′ ξέρανε την ομάδα του Κίβου, αφού με υπέροχο δεξί σουτ έκανε το 2-0 και χάρισε μία απίθανη νίκη στην ομάδα του. Ο Μπαστόνι έκανε το 1-2 με κεφαλιά στο 76′, σε μία φάση που η μπάλα πέρασε τη γραμμή χωρίς να βρει δίχτυα και ο διαιτητής έδειξε τη σέντρα.

Νιουκάστλ – Καραμπάγκ 3-2

Η Νιουκάστλ ξεκίνησε με φόρα το παιχνίδι και ο Τονάλι μετά από ωραία κίνηση και συνεργασία με τους συμπαίκτες του, βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο για να πάριε το ριμπάουντ και να κάνει το 1-0.

Ο Ζοέλιντον με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Μπάρνς έκανε το 2-0, μόλις δύο λεπτά μετά το πρώτο γκολ. Στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου η Καραμπάγκ μείωσε σε 2-1 με τον Ντουράν στην αντεπίθεση.

Αυτό το σκορ δεν έμεινε για πολύ, αφού οι «καρακάξες» με κεφαλιά του Μπότμαν απέκτησαν και πάλι διαφορά δύο γκολ.

Ο Τζαφαργκουλίγεφ μείωσε ξανά για τους Αζέρους παίρνοντας το ριμπάουντ από το χαμένο πέναλτι του Γιάνκοβιτς.

Στο παιχνίδι που προηγήθηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε 4-1 την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη και πήρε την πρόκριση στους 16 του Champions League.

Περισσότερα σε λίγο…