Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Οι Πειραιώτες πάλεψαν, το γκολ δεν ήρθε και αποχαιρέτησαν με ψηλά το κεφάλι το Champions League

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέσα στην “BayArena” αλλά του έλειψαν οι κλασικές ευκαιρίες. Οι γηπεδούχοι έπαιξαν όσο έπρεπε, κράτησαν το 0-0 και έχοντας “προίκα” το 0-2 του “Καραϊσκάκης” προκρίθηκαν στους “16” του Champions League. Δοκάρι οι “ασπιρίνες” στο δεύτερο ημίχρονο.

Παρά την ανωτερότητά του, ο Ολυμπιακός απείλησε ελάχιστα τα αντίπαλα καρέ, με τον Ζέλσον Μάρτινς να είναι ο κορυφαίος του παίκτης. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έδειξε την απαραίτητη ψυχραιμία που χρειάζεται μια ομάδα σε αυτή τη φάση του Champions League, κράτησε ανέπαφη την εστία της και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει μια εκ των Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς με σκοπό να πιέσει ψηλά, να έχει την κατοχή της μπάλας και να φέρει σε δύσκολη θέση τους γηπεδούχους. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ήταν όμως αυτή που έγινε απειλητική-ανοίγοντας την μπάλα στις πτέρυγες- και δημιούργησε τις πρώτες σημαντικές φάσεις στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα.Στο 4′ ο Σικ έπιασε την κεφαλιά από τη μεγάλη περιοχή, αλλά έστειλε τη μπάλα για λίγο άουτ, ενώ στο 6′ -μετά από μακρινή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας των Πειραιωτών- ο Τσέχος επιθετικός κατέβασε ανάμεσα σε Ρέτσο και Πιρόλα και επιχείρησε να πλασάρει πάνω από τον εξερχόμενο Τζολάκη, αλλά δεν έδωσε κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία. Η πρώτη καλή στιγμή για τους ερυθρόλευκους ήρθε από το σουτ του Τσικίνιο στο 8′ μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επέλεξε να κυκλοφορήσει την μπάλα κοντά στην περιοχή της και ο Ολυμπιακός πίεσε, για να προκαλέσει κάποιο λάθος, που θα έφερνε ευκαιρία στα καρέ του Μπλάχσβιχ. Στο 28′ αυτό έγινε από τον Άλεξ Γκαρσία, αλλά οι Πειραιώτες έχασαν το κοντρόλ.

Ο Ολυμπιακός άρχισε να κερδίζει μέτρα, περιορίζοντας επιθετικά τη Λεβερκούζεν, χωρίς όμως να καταφέρει να… ρολάρει επιθετικά καθώς είχε θέμα στο δημιουργικό κομμάτι (μέχρι και ο Έσε προσπάθησε να κινηθεί σαν κρυφός κεντρικός επιθετικός), με τις “ασπιρίνες” να μην αφήνουν αμυντικά κενά. Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν ο κορυφαίος των Πειραιωτών και μόνιμη πηγή κινδύνου, αλλά η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν μπόρεσε να φτιάξει φάση στα αντίπαλα καρέ.

Ελάχιστα μετά την έναρξη της επανάληψης (50′), ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη του σημαντική στιγμή στο ματς. Ο Ταρέμι πέρασε με το κεφάλι για τον Μαρτίνς που μπήκε στην περιοχή από δεξιά και εκτέλεσε με το δεξί διαγώνια, αλλά ο Μπλάσβιχ έπεσε στη γωνία του και έδιωξε.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε την κατοχή της μπάλας για λίγα λεπτά και σε αυτό το διάστημα έχασε μεγάλη ευκαιρία, για να ανοίξει το σκορ (62′). Ο Πόκου -που είχε μόλις περάσει στο ματς- πέρασε κάθετα για τον Γκριμάλντο και εκεί που όλοι περίμεναν σέντρα, εκείνος προσπάθησε να νικήσει από δύσκολη γωνία τον Τζολάκη, με την μπάλα να προσκρούει στο οριζόντιο δοκάρι.

Με τον χρόνο να πιέζει, ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε δυο αλλαγές, βάζοντας στο ματς τους Ελ Κααμπί και Αντρέ Λουίς (αντικατέστησαν Ταρέμι και Τσικίνιο, που έδειξε να κουτσαίνει). Σε διορθωτικές κινήσεις προχώρησαν και οι γηπεδούχοι (οι Φερνάτνες και Κούλμπρεθ αντικατέστησαν Παλάσιος και Χόφμαν). Η Μπαγερ Λεβερκούζεν είχε μια καλή στιγμή στο 75′ με κοντινή κεφαλιά του Άντριχ, για να έρθει δυο λεπτά μετά η αναγκαστική αλλαγή του Λούκας Βάσκεθ για τους γηπεδούχους.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ

Βοηθοί: Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ

4ος: Άντριου Μάντλεϊ

VAR: Μάρκο Ντι Μπέλο

AVAR: Τόμας Κβιατκόφσκι