Champions League: Ο Άγιαξ έκανε «κηδεία» στην Καραμπάγκ και η Κοπεγχάγη πήρε μεγάλο «διπλό» στο 90′

Η Καραμπάγκ προηγήθηκε δυο φορές εντός έδρας του Άγιαξ, αλλά ο “Αιαντας” αντέδρασε και πέτυχε την πρώτη του νίκη (2-4) στη φετινή League Phase του Champions League. Στο άλλο ματς που έκανε “σέντρα” στις 19:45, η Κοπεγχάγη προηγήθηκε δυο φορές στο “Θεράμικα”, η Βιγιαρεάλ την ισοφάρισε ισάριθμες φορές, αλλά η ομάδα του Κοτάρσκι πήρε το “διπλό’ με γκολ στο 90′ (2-3).

Η Κοπεγχάγη ανέβηκε έτσι στην 23η θέση της League Phase του Champions League, προσπέρασε τον Ολυμπιακό και έκαναν γερό βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη 2-3

Η Κοπεγχάγη μπήκε δυνατά στο ματς και μόλις στο 2′ κατάφερε να σοκάρει την Βιγιαρεάλ. Ο Λόπες σέντραρε από αριστερά και ο Ελιουνούσι με προβολή από κοντά έγραψε το 0-1. Οι Ισπανοί προσπάθησαν να απαντήσουν και στην κορυφαία τους στιγμή (21′) είδαν τον Σάντι να πλασάρει άουτ, μέσα από τη μικρή περιοχή.

Με την έναρξη της επανάληψης, “έβρεξε” γκολ. Ο Ακομάς έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Κομεσάνια από κοντά με περιπετειώδη και τυχερό τρόπο έκανε το 1-1 για την Βιγιαρεάλ. Δυο λεπτά μετά, ο Ζαγκέ σέντραρε από δεξιά και ο Ασουρί πλάσαρε από το πέναλτι για το 1-2 της Κοπεγχάγης.

Οκτώ λεπτά μετά, η Βιγιαρεάλ έφερε και πάλι το ματς στα ίσα. Ο Πεδρά θα έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Ολυβασέγι έκανε το σουτ από το πέναλτι για το 2-2. Οι γηπεδουχοι πίεσαν για να φτάσουν στο νικητήριο γκολ, αλλά η Κοπεγχάγη ήταν αυτή που πήρε το “διπλό”, με τον Κορνέλιους να σκοράρει στο 90′.

Καραμπάγκ – Άγιαξ 2-4

Ο Άγιαξ προσπάθησε να κάνει επιθετικό παιχνίδι, αλλά μόλις στο 10′ βρέθηκε πίσω στο σκορ. Μετά από βαθιά μακρινή μπαλιά, Γιαρός και Ιτακούρα έκαναν λάθος εκτίμηση, ο Ντουράν μπήκε σφήνα και πλάσαρε πάνω από τον γκολκίπερ του “Αίαντα” για το 1-0 της Καραμπάγκ.

Ο Άγιαξ αμύνθηκε μαζικά στη συνέχεια, άλλα κόντρα στη ροή του αγώνα και αμέσως μετά από μια χαμένη ευκαιρία των γηπεδούχων, έφτασε στο 1-1 με τρομερό μακρινό σουτ του Ντόλμπεργκ (39′). Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο 2-1. Ο Τζαφαργκουλίγεβ έκανε το γύρισμα από αριστερά στο 47′, ο Γιαρός έδιωξε και ο Σίλβα με σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.

Ο Άγιαξ όχι μόνο δεν παράτησε το ματς, αλλά έφτασε σε μια μεγάλη ανατροπή. Ο Γκλουχ ισοφάρισε στο 79′ με συρτό σουτ, για να έρθει τέσσερα λεπτά μετά ο Γκάεϊ και να διαμορφώσει το 2-3. Το εκπληκτικό 2-4 υπέρ των Ολλανδών, διαμορφώθηκε στο 90′ με το δεύτερο γκολ του Γκλουχ στην αναμέτρηση.

Την επόμενη (7η) αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Βιγιαρεάλ θα υποδεχθεί τον Άγιαξ, η Κοπεγχάγη θα φιλοξενήσει την Νάπολι, ενώ η Καραμπάγκ θα παίξει εντός έδρας με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.