Champions League: Οι ημέρες και ώρες των αγώνων της φάσης των 16

Η UEFA ανακοίνωσε τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων για τους 16 του Champions League.

Τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16 του Champions League θα γίνουν το διήμερο 10-11 Μαρτίου, ενώ οι ρεβάνς το διήμερο 17-18 Μαρτίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα των πρώτων παιχνιδιών

10/03 19:45 Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

10/03 22:00 Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

10/03 22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

10/03 22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

11/03 19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

11/03 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

11/03 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

11/03 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

Το πρόγραμμα των δεύτερων παιχνιδιών

17/03 19:45 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ

17/03 22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

17/03 22:00 Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

17/03 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης

18/03 19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ

18/03 22:00 Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

18/03 22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

18/03 22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης