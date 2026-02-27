Champions League: Οι ημέρες και ώρες των αγώνων της φάσης των 16

Η UEFA ανακοίνωσε τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων για τους 16 του Champions League.
Τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16 του Champions League θα γίνουν το διήμερο 10-11 Μαρτίου, ενώ οι ρεβάνς το διήμερο 17-18 Μαρτίου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το πρόγραμμα των πρώτων παιχνιδιών
10/03 19:45 Γαλατασαράι – Λίβερπουλ
10/03 22:00 Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου
10/03 22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ
10/03 22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
11/03 19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
11/03 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
11/03 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
11/03 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
Το πρόγραμμα των δεύτερων παιχνιδιών
17/03 19:45 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ
17/03 22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν
17/03 22:00 Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν
17/03 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης
18/03 19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ
18/03 22:00 Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
18/03 22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
18/03 22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης