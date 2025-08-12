Champions League: Πρόκριση με δεύτερη νίκη για την Πάφο, «πεντάρες» από Φενέρμπαχτσε και Κοπεγχάγη

Η Πάφος συνεχίζει την προέλασή της στα φετινά προκριματικά του Champions League, αφού πήρε και δεύτερη νίκη επί της Ντιναμό Κιέβου, για να προκριθεί με συνολικό σκορ 3-0, στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μετά τη νίκη με 1-0 στο πρώτο ματς, η Πάφος επικράτησε με 2-0 στην Κύπρο και έριξε στο… καναβάτσο τη Ντιναμό Κιέβου, για να βρεθεί μία “ανάσα” μακριά από τη League Phase του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όρσιτς και Κορέα πέτυχαν τα δύο γκολ της κυπριακής ομάδας, η οποία και περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό της στα play off της διοργάνωσης (θα προκύψει από το Λεχ Πόζαν – Ερυθρός Αστέρας), ώστε να διεκδικήσει μία ιστορική πρόκριση.

Από τα υπόλοιπα ματς στα προκριματικά του Champions League, ξεχώρισαν οι “πεντάρες” των Καραμπάγκ, Κοπεγχάγη και Φενέρμπαχτσε, την ώρα που η Ρέιντζερς προκρίθηκε στην επόμενη φάση, παρά την ήττα με 2-1 στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν.

Τα αποτελέσματα στο Champions League

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) – Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 5-1 (1-0)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κοπεγχάγη (Δανία) – Μάλμε (Σουηδία) 5-0 (0-0)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 5-2 (1-2)

Πάφος (Κύπρος) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-0 (1-0)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) – Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1 (0-3)