Ο Αχμέντ Αμπντελγουαχέντ κινδυνεύει να χάσει το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, καθώς βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

Ο Ιταλός αθλητής, αιγυπτιακής καταγωγής, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 3.000 μέτρα στιπλ, αλλά λίγες ημέρες μετά φέρεται κατηγορείται για χρήση απαγορευμένων ουσιών και τέθηκε προσωρινά εκτός αγώνων.

Πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα και από το δεύτερο έλεγχο του Αχμέντ Αμπντελγουαχέντ και αν βρεθεί ξανά θετικός, μοιάζει δεδομένο ότι θα χάσει και το μετάλλιο που κατέκτησε στο Μόναχο.

European Championship steeplechase silver medallist Ahmed Abdelwahed has been suspended after testing positive for meldoniumhttps://t.co/ME5yjA9a9X