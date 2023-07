H Σουάι Ζανγκ πίστεψε -δικαιολογημένα- πως αδικήθηκε από την διαιτητή, σε έναν κρίσιμο πόντο στον αγώνα με την Αμαρίσα Κιάρα Τοθ, με αποτέλεσμα να διαμαρτυρηθεί και τελικά να πάθει κρίση πανικού και να αποχωρήσει.

Το περιστατικό έγινε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου σετ του αγώνα της Σουάι Ζανγκ με την Αμαρίρα Κιάρα Τοθ, για το τουρνουά της Βουδαπέστης.

Η Κινέζα τενίστρια προσπάθησε να πάρει έναν κρίσιμο πόντο, έστειλε το μπαλάκι πάνω στη γραμμή, αλλά η διαιτητής έδωσε άουτ, έχοντας μάλιστα κατέβει και στο κορτ, αφήνοντας έκπληκτη την Ζανγκ με την απόφασή της.

Στη ζωντανή μετάδοση του αγώνα, το ριπλέι έδειξε ξεκάθαρα πως το μπαλάκι είχε βρει γραμμή, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στο ριπλέι, σε αργή κίνηση.

Η Ζανγκ “τρελάθηκε”, ζήτησε τον supervisor του αγώνα -που όμως δεν εμφανίστηκε- ενώ η διαιτητής αγνόησε την Κινέζα τενίστρια.

Έχοντας δει -και εκνευριστεί ακόμα περισσότερο- την αντίπαλό της να σβήνει το σημάδι που άφησε το μπαλάκι στο κορτ, η Ζανγκ άκουσε το κοινό να την γιουχάρει, έπαθε κρίση πανικού και πήγε στον πάγκο της, εμφανώς αναστατωμένη και δακρυσμένη.

Τελικά, δεν ήταν σε κατάσταση να συνεχίσει, αποσύρθηκε από τον αγώνα και παρά το αίσθημα αδικίας που είχε μέσα της, πήγε και έδωσε το χέρι της στην διαιτητή και την αντίπαλό της. Να αναφέρουμε ότι η Αμαρίρα Κιάρα Τοθ είχε μια προκλητική αντίδραση, αφού πανηγύριζε έντονα, σφίγγοντας τις γροθιές της, σαν να έπαιξε μέχρι τέλους το ματς.

All efforts on practice was wrong , because when you wanted hitting closer to the line , even touched the line still OUT …..



I love you guys and all girls who supporting me and standing my side pic.twitter.com/ZZt28KdbRE — Shuai Zhang (@zhangshuai121) July 18, 2023

I went to check the controversial point between Shuai Zhang and Kiara Toth and I really don’t have words for how bad the umpire was for this mark. @WTA it’s really time you do something and investigate these, they can’t make such big mistakes at this level. This is pure robbery pic.twitter.com/2jr6MY3tDU — LorenaPopa(@popalorena) July 18, 2023

erasing the ball mark and celebrating when your opponent retires from the match is a new low for sportsmanship in tennispic.twitter.com/lU3ORaGL7T — Ryan (@Some1NamedRyan) July 18, 2023