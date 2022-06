Ο Σκωτσέζος διαιτητής, Κρέιγκ Νάπιερ, αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος και έστειλε το δικό του μήνυμα για να αλλάξει η κουλτούρα και στο ποδόσφαιρο, μέσα από τα social media της ομοσπονδίας της πατρίδας του.

Ο 32χρονος ρέφερι εμπνεύστηκε από τον 17χρονο επιθετικό της Μπλάκπουλ, Τζέικ Ντάνιελς, που προχώρησε πριν λίγες ημέρες σε αντίστοιχη αποκάλυψη, για να πάρει το θάρρος και να μιλήσει για την προσωπική του ζωή.

Στο σχετικό video της σκωτσέζικης ομοσπονδίας δε, ο Νάπιερ ανέφερε τα εξής: «Είναι κάτι, με το οποίο προφανώς έχω ζήσει για πολύ καιρό. Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι… είναι πραγματικά σημαντικό ότι άνθρωποι σαν εμένα είναι πρόθυμοι να κάτσουν εδώ και να κάνουν αυτό. Δεν νομίζω ότι αυτό χρειάζεται να είναι είδηση, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται, επειδή πρέπει να δούμε την αλλαγή του κλίματος, προκειμένου οι άνθρωποι να αισθάνονται ότι μπορούν να είναι ο αληθινός εαυτός τους».

“We need to see the climate change so that people feel they can be their true self and live happily and comfortably in their own skin.”



