Η UEFA διέψευσε δημοσίευμα του γερμανικού ZDF που παρουσίασε συνέντευξη του προέδρου της, Αλεξάντερ Τσεφερίν και στην οποία έκανε λόγο για deadline στην ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της UEFA που τελικά δεν ισχύουν, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία φερόταν να έχει ζητήσει από τα πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη να έχουν συνεχιστεί και ολοκληρωθεί μέχρι τις 3 Αυγούστου για να ξεκινήσουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Τελικά όμως κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν υφίσταται τουλάχιστον προς το παρόν, με την UEFA να βγάζει ανακοίνωση για το θέμα.

«Έχει δημοσιευθεί ότι ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν δήλωσε στο γερμανικό ZDF ότι το Champions League πρέπει να τελειώσει πριν τις 3 Αυγούστου. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος και δεν έθεσε συγκεκριμένες ημερομηνίες για το τέλος της σεζόν. H UEFA αναλύει όλες τις επιλογές για να ολοκληρωθούν οι εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε συνεργασία με την ECA και τις ευρωπαϊκές λίγκες στην ομάδα εργασίας της 17ης Μαρτίου. Η κύρια προτεραιότητα όλων των μελών της ομάδας εργασίας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Ακολούθως, συνεχίζουμε να αναζητήσουμε λύσεις για να ολοκληρωθούν οι όλες διοργανώσεις. Μελετώνται επιλογές για να διεξαχθούν αγώνες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αν κριθεί απαραίτητο, κάτι που εξαρτηθεί από τις ημερομηνίες επανεκκίνησης και την άδεια των αρχών των εκάστοτε χωρών».

