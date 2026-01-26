Συμβαίνει τώρα:
Διευκρινίσεις από τον Ανδρέα Πετρόπουλο: «Δεν υπονόησα πρόσωπα του αθλητικού χώρου για τα κομμένα φρένα»

Εξηγήσεις για την προηγούμενη ανάρτησή του έδωσε ο φόργουορντ του Κολοσσού
Ο Πετρόπουλος
Σάλο προκάλεσε μία ανάρτηση του Ανδρέα Πετρόπουλου μετά το Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός, για το GBL, αφού ο παίκτης των γηπεδούχων άφησε να εννοηθεί ότι κάποιος του έκοψε τα φρένα του αυτοκινήτου του.

Η σοκαριστική καταγγελία του Ανδρέα Πετρόπουλου ήρθε λίγες ώρες μετά τον καυγά του με τον Σάσα Βεζένκοφ στο Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός, γεγονός που έφερε έντονες αντιδράσεις.

Ο ίδιος έσπευσε έτσι να διευκρινίσει τα εξής: «Σε συνέχεια της ανάρτησης μου, διευκρινίζω ότι ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου! Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή μου ούτε στο περιεχόμενο της δήλωσής μου!».

