Βεζένκοφ και Πετρόπουλος έπαιξαν μπουνιές, αποβλήθηκε ο παίκτης του Ολυμπιακού

Στην τέταρτη περίοδο του αγώνα Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός ο Βεζένκοφ είχε μία έντονη αψιμαχία με τον Πετρόπουλο, που κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονος καυγάς με σπρωξιές και χειρονομίες.

Το κλίμα στο γήπεδο της Ρόδου χάλασε από τον καυγά του Βεζένκοφ με τον Πετρόπουλο. Στη διεκδίκηση ενός ριμπάουντ ο Βεζένκοφ «κλείδωσε» και σήκωσε τον Πετρόπουλο στην πλάτη του. Ο γκαρντ του Κολοσσού στη συνέχεια έσπρωξε τον Βεζένκοφ, με αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο.

Ο Βεζένκοφ άπλωσε το χέρι του και χτύπησε τον παίκτη των γηπεδούχων. Οι ψυχραιμότεροι ανέλαβαν δράση για να τους χωρίσουν. Οι δύο παίκτες ήταν φανερά εκνευρισμένοι ο ένας με τον άλλο και αντάλλασσαν λόγια από μακριά, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του καυγά.

Ο Πετρόπουλος τιμωρήθηκε με αντιαθλητικό φάουλ και ο Βεζένκοφ με ντισκαλιφιέ. Οι Πειραιώτες έκαναν ένσταση, ζητώντας την αποβολή και του Έλληνα αθλητή.