Πετρόπουλος μετά το Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός: «Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους»

Ο Ανδρέας Πετρόπουλος βρέθηκε στο προσκήνιο του Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός, μετά τον καυγά του με τον Σάσα Βεζένκοφ μέσα στο παρκέ, αλλά φαίνεται ότι ίδιος μπήκε στο “στόχαστρο” και μετά το παιχνίδι.

Με μία ανάρτησή του στο instagram, ο Ανδρέας Πετρόπουλος κατήγγειλε ουσιαστικά ότι κάποιος έκοψε τα φρένα του αυτοκινήτου του, μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Κολοσσού Ρόδου με τον Ολυμπιακό.

Πιο συγκεκριμένα, ο παίκτης του Κολοσσού έγραψε τα εξής: «Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους! Να σημειωθεί ότι υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου! Καραγκιόζηδες».