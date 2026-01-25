Αθλητικά

Πετρόπουλος μετά το Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός: «Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους»

Σοκαριστική καταγγελία από τον παίκτη του Κολοσσού Ρόδου
Ο Πετρόπουλος με τη φανέλα του Κολοσσού (KLODIAN LATO
Ο Πετρόπουλος με τη φανέλα του Κολοσσού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ανδρέας Πετρόπουλος βρέθηκε στο προσκήνιο του Κολοσσός ΡόδουΟλυμπιακός, μετά τον καυγά του με τον Σάσα Βεζένκοφ μέσα στο παρκέ, αλλά φαίνεται ότι ίδιος μπήκε στο “στόχαστρο” και μετά το παιχνίδι.

Με μία ανάρτησή του στο instagram, ο Ανδρέας Πετρόπουλος κατήγγειλε ουσιαστικά ότι κάποιος έκοψε τα φρένα του αυτοκινήτου του, μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Κολοσσού Ρόδου με τον Ολυμπιακό.

Πιο συγκεκριμένα, ο παίκτης του Κολοσσού έγραψε τα εξής: «Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους! Να σημειωθεί ότι υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου! Καραγκιόζηδες».

