Δήλωση «βόμβα» του Μοχάμεντ Σαλάχ: «Πιθανότερο το να φύγω από τη Λίβερπουλ από το να παραμείνω»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποκάλυψε πως η Λίβερπουλ δεν του έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του, ανοίγοντας την… πόρτα της εξόδου στους “ρεντς” και εκφράζοντας την πικρία του.

Πρώτα πέτυχε δυο καθοριστικά γκολ, για την εκτός έδρας νίκη της Λίβερπουλ επί της Σαουθάμπτον (2-3) και στη συνέχεια ο Μοχάμεντ Σαλάχ έριξε τη “βόμβα” για το ποδοσφαιρικό του μέλλον.

Σε δηλώσεις που έκανε μετά τη νίκη των πρωτοπόρων της Premier League, ο Αιγύπτιος επιθετικός αποκάλυψε ότι δεν έχει δεχθεί ακόμα πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του από τη Λίβερπουλ, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για την όλη κατάσταση.

«Έχει σχεδόν μπει ο Δεκέμβριος και ακόμα δεν έχω λάβει επίσημη πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου μου, οπότε μάλλον είναι πιο πιθανό να αποχωρήσω από το να παραμείνω μετά το τέλος της σεζόν», ανέφερε αρχικά ο Μοχάμεντ Σαλάχ, για να συνεχίσει λέγοντας:

«Είμαι τόσα χρόνια εδώ. Δεν υπάρχει άλλος σύλλογος σαν τη Λίβερπουλ. Τελικά όμως, το αν θα παραμείνω δεν είναι στα χέρια μου. Όπως είπα, έχει σχεδόν μπει ο Δεκέμβρης και ακόμα δεν με έχει προσεγγίσει κάποιος σχετικά με το μέλλον μου. Λατρεύω του φιλάθλους της Λίβερπουλ και με αγαπούν και εκείνοι. Τελικά όμως, η κατάσταση δεν είναι ούτε στα χέρια μου, ούτε στα δικά τους. Ας περιμένουμε και θα δούμε τι θα γίνει».

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε αν αισθάνεται απογοητευμένος που δεν του έχει γίνει ακόμα επίσημη πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του από τη Λίβερπουλ, απαντώντας: «Σίγουρα. Δεν πρόκειται να αποσυρθώ μέσα στα επόμενα χρόνια από την ενεργό δράση, οπότε θα συνεχίζω να αγωνίζομαι, συγκεντρώνομαι στη φετινή σεζόν και στην προσπάθειά μας να κατακτήσουμε την Premier League και το Champions League. Νιώθω μια απογοήτευση, αλλά θα δούμε».

Mo Salah says he's "more out than in" at #LFC and is "disappointed" he hasn't received an extension offer.



Al-Hilal want Salah for the Club World Cup, but #LFC sources insist contact has been made with Salah camp about a renewal.



