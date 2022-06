Ο Δημήτρης Ιτούδης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελλάδας και στόχος του είναι να επαναφέρει τη γαλανόλευκη στον δρόμο των επιτυχιών.

Ο πολύπειρος τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε πριν λίγες ημέρες το τιμόνι της Φενέρμπαχτσε, δήλωσε πως αποτελεί μεγάλη τιμή για εκείνον η θέση του προπονητή στην Εθνική Ελλάδας.

«Η τιμή είναι μεγάλη. Δεν είμαι των πολλών λόγων, είμαι και εγώ περήφανος που είμαι εδώ να ηγηθούμε αυτής της νέας προσπάθειας», ανέφερε στο twitter ο Δημήτρης Ιτούδη.

It is a big honor. Not big words, we are all proud to be here to lead in this new effort. pic.twitter.com/AZ1VnOqT0t