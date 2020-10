Δημόσια αντιπαράθεση του Σισέ με οπαδό του Ολυμπιακού (pic)

Ο Τζιμπρίλ Σισέ σχολίασε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ στα social media κι ένα σχόλιο από οπαδό των “ερυθρολεύκων” οδήγησε σε μία δημόσια αντιδικία των δυο τους στο twitter.

Ο παλαίμαχος επιθετικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην απόδοση του συμπατριώτη του Ματιέ Βαλμπουενά, γεγονός που έφερε μια “επίθεση” προς το πρόσωπό του από των φίλο του Ολυμπιακού, ο οποίος άρχισε να τα… μαζεύει όμως στη συνέχεια και μετά τις απαντήσεις του Σισέ.

Σισέ: “Ο Βαλμπουενά έκανε ένα καλό παιχνίδι, αλλά δεν ήταν κάτι τρομερό. Έπαιζε στην έδρα του κόντρα στην πρώην του ομάδα, όποτε είχε παραπάνω πλεονεκτήματα από τους Τοβέν και Παγιέ. Ο Παγιέ ήταν σε κακή φόρμα σε σχέση με τον Βαλμπουενά που τα πάει πολύ καλά στην Ελλάδα, γιατί είναι πιο εύκολο από το να παίζεις στη Γαλλία”.

Οπαδός του Ολυμπιακού: “Σας ευχαριστούμε για την κριτική σας Σισέ! Συνεχίστε να ασχολείστε με τη μουσική και να φοράτε φούστες, είναι καλύτερα για εσάς”.

Σισέ: “Θέλετε μια υπενθύμιση των στατιστικών μου στην Ελλάδα;”

Οπαδός του Ολυμπιακού: “Σεβόμαστε τον Σισέ, όμως, σεβόμαστε περισσότερο τον Βαλμπουενά. Εκείνος κάνει εκπληκτικά πράγματα σε προχωρημένη ηλικία. Άλλοι θα άραζαν σε πισίνες”.

Σισέ: “Ξανασκέψου το. Έχω τεράστιο σεβασμό για τον Ματιέ. Χθες είχε έναν καλό αγώνα Αλλά συγνώμη και πάλι δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Γι ‘αυτό μην αναφέρεστε στον σεβασμό”.

“Valbuena did a good game, but wasn’t extraordinay. And he plays at home, against his former club, so he has many more things on his side than Thauvin/Payet. […] We have to put that in perspective, he didn’t walk on the water (french expression). Olympiakos has confidence” https://t.co/HfVrxV8vId