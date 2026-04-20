Δρομέας ξεκίνησε να πανηγυρίζει πριν τερματίσει στον Μαραθώνιο του Ντέλαγουερ και δέχθηκε την προσπέραση στο νήμα

Viral έχουν γίνει τα τελευταία μέτρα του τερματισμού στον τοπικό Μαραθώνιο του Ντέλαγουερ, την Κυριακή (19.04.2026), όταν ένας δρομέας άγγιξε τη νίκη, αλλά δέχθηκε την προσπέραση από άλλο αθλητή, σχεδόν πάνω στη γραμμή τερματισμού

Χωρίς να δίνει προσοχή εάν τον πλησιάζει κάποιος, ο δρομέας, Κάρσον Μέλο ήταν στα τελευταία μέτρα του μαραθωνίου στο Ντέλαγουερ και άρχισε να σηκώνει τα χέρια του και να πανηγυρίζει, θεωρώντας ότι έχει εξασφαλίσει τη νίκη.

Ωστόσο, λίγα μέτρα πίσω του, βρισκόταν ο Τζόσουα Τζάκσον, που έκανε την ύστατη προσπάθειά του, Ο 24χρονος είχε επιταχύνει εντυπωσιακά, πλησίαζε με ταχύτητα και με σπριντ στα τελευταία μέτρα πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού.

Νικητής στο Delaware Marathon Running Festival με διαφορά μόλις 2 δευτερολέπτων.

Το βίντεο, που έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 400.000 φορές από τότε που δημοσιεύτηκε και προκάλεσε πλήθος σχολίων στα sicial media, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν το “μάθημα” της ιστορίας που δεν είναι άλλο από το “Ποτέ μην πανηγυρίζεις μέχρι να περάσεις τη γραμμή τερματισμού!”

Ο Τζόσουα Τζάκσον από το Πότστοουν της Πενσυλβανία κατέγραψε τον εκπληκτικό χρόνο των 2:43:11, ξεπερνώντας τον αντίπαλό του, Κάρλσον Μέλο, κατά μόλις δύο δευτερόλεπτα, σύμφωνα με την Chrono Track, μια εταιρεία χρονομέτρησης αγώνων και διαχείρισης εκδηλώσεων.