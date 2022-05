Η Ελίνα Σβιτολίνα είχε μείνει μακριά από τους αγώνες τον τελευταίο καιρό, αλλά ο λόγος δεν ήταν μόνο ο πόλεμος στην Ουκρανία, αφού είναι και έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον Γκαέλ Μονφίλς.

Οι δύο τενίστες ανακοίνωσαν το γεγονός μέσα από τα social media, με τον 35χρονο Γάλλο (Νο21 στην παγκόσμια κατάταξη) να ανεβάζει μία πολύ όμορφη φωτογραφία τους και να γράφει: «Με καρδιά γεμάτη αγάπη και ευτυχία, ανακοινώνουμε ότι περιμένουμε κοριτσάκι τον Οκτώβριο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 27χρονη Σβιτολίνα έχει πέσει πια στο Νο27 της κατάταξης της WTA, με καλύτερη θέση το Νο3, ενώ πέρυσι το καλοκαίρι κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October ❤️ pic.twitter.com/LernKW9Seq