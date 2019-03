Έγραψε ιστορία ο ΛεΜπρον Τζέιμς! Ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν – video

Mπορεί οι Λέικερς να γνώρισαν ακόμη μία ήττα, αυτήν την φορά με 115-99 από τους Νάγκετς στο Λος Αντζελες, όμως αυτό δεν εμπόδισε τον ΛεΜπρον Τζέιμς να γράψει ιστορία στο ΝΒΑ.

Ο «βασιλιάς», σημείωσε 31 πόντους, έφτασε τους 32.311 πόντους και ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν (32.292) φτάνοντας στην τέταρτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών στο NBA.

Επόμενος στόχος του ΛεΜπρον, είναι η τρίτη που βρίσκεται ο Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος έχει πετύχει 33.643 πόντους. Στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα, βρίσκεται ο Καρίμ Αμπντουλ Τζαμπάρ με 38.387, έχοντας πίσω του δεύτερο τον Κάρλ Μαλόουν με 36.928 πόντους.

Ο σούπερσταρ των Λέικερς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του από τη συγκίνηση και τόνισε για το μεγάλο αυτό επίτευγμα: «Ηθελα να γίνω σαν τον Τζόρνταν. Να σουτάρω σαν αυτόν, να βγάζω έξω την γλώσσα μου μετά από κάθε κάρφωμα, να φοράμε τα ίδια παπούτσια. Είναι κάτι σπουδαίο για μένα», ανέφερε σχετικά ο ΛεMπρoν.

"This ranks right up there at the top… for a kid from Akron, Ohio that needed inspiration and needed some type of positive influence, MJ was that guy for me."

– @KingJames reflects on passing Michael Jordan on the all-time scoring list. pic.twitter.com/L3bBjSvj8Y

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 7, 2019