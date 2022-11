Το Μαρόκο νίκησε με 2-0 το Βέλγιο στο Μουντιάλ 2022, αλλά το αποτέλεσμα στο Κατάρ έφερε εντάσεις στις Βρυξέλλες, από όπου δημοσιεύονται νέες εικόνες πολέμου λίγες ώρες μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της βελγικής ραδιοτηλεόρασης rtbf, τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν ακυρώθηκε το πρώτο γκολ των Μαροκινών, ενώ υπήρξε κλιμάκωση της έντασης στο δεύτερο ημίχρονο. Η ιστοσελίδα κάνει λόγο για 150 νεαρούς που είχαν συγκεντρωθεί στις περιοχές του χρηματιστηρίου και στο Γκαρ ντι Μιντί. Τεταμένο ήταν το κλίμα και στο Μόλενμπεκ.

Τα νέα πλάνα τα οποία έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν αναπαραχθεί από τα βελγικά μέσα δείχνουν κάδους να καίγονται και ένα άδειο όχημα το οποίο είναι αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου. Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει το πλήθος ρίχνοντας νερό υπό πίεση, ενώ απαγόρευσε την κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους.

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τα επεισόδια που ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα. Η αστυνομία έχει ήδη επέμβει αποφασιστικά. Συμβουλεύω τους υποστηρικτές να μην έρχονται στο κέντρο της πόλης. Η αστυνομία χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης» αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ ο Δήμαρχος των Βρυξελλών, Φιλίπ Κλος υπογραμμίζοντας ότι κάλεσε την αστυνομία να προβεί σε συλλήψεις.

Εικόνες πολέμου στις Βρυξέλλες

Moroccan fans continue vandalizing and attacking the police in Brussels after Morocco defeated Belgium 2-0 at the World Cup in Qatar.



More footage from Brussels showing police clashing with Morocco supporters following the country's 2-0 victory over Belgium.



Heavy tear gas being used.



Some of the many young Morocco' fans in Brussels are getting out of hand with "celebrations" getting out of control. car and a scooter amongst the first victims… quartier midi Bruxelles.

