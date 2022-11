Το Βέλγιο έπεσε… θύμα έκπληξης στο παιχνίδι με το Μαρόκο και ηττήθηκε με 2-0 στον 6ο όμιλο του Μουντιάλ 2022, γεγονός που φαίνεται ότι επηρέασε την κατάσταση και στους δρόμους των Βρυξελλών.

Με πολλούς Μαροκινούς να ζουν στην πρωτεύουσα του Βελγίου, δεν άργησε να υπάρξει ένταση μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων και μάλιστα χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας, καθώς τα επεισόδια άρχισαν να ξεφεύγουν από ένα σημείο και μετά.

Τα video που δημοσιεύουν μάλιστα τα διεθνή MME, δείχνουν εικόνες χάους στις Βρυξέλλες, με σοβαρές καταστροφές και σε αυτοκίνητα και γύρω χώρους.

International press reports that Belgian fans are rioting in Brussels after Belgium lost 2-0 to Morocco at the World Cup in Qatar an hour ago.



Videos seem to suggest that it is rather Moroccan fans who are rioting. pic.twitter.com/9mVfpkmFk4