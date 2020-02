Η Γουλβς αντιμετωπίζει την Εσπανιόλ για τους “32” του Europa League και χιλιάδες οπαδοί της έχουν βρεθεί στη Βαρκελώνη για το παιχνίδι, με την κατάσταση να έχει “εκτραχυνθεί” στους δρόμους της πόλης.

Κι αυτό γιατί η αστυνομία φέρεται να έχει ξεκινήσει… πόλεμο με τους Άγγλους, δημιουργώντας σοκαριστικές εικόνες από τις συμπλοκές, με το άγριο ξύλο να έχει οδηγήσει και στον τραυματισμό πολλών από αυτούς, όπως φαίνεται και από τα video και της φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του κόσμου μέσα από τα social media.

Videos from Barcelona show riot police clashing with Wolves fans, with supporters complaining of heavy-handed policing ahead of the Espanyol match tonight.https://t.co/7Ua7YZ59Uh