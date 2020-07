Μια ημέρα μετά το “διαζύγιο” με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, η Μπαρτσελόνα έριξε… βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στην Euroleague, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Κίνηση – βόμβα! Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα είναι ο νέος τεχνικός της Μπαρτελόνα για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως ανακοινώθηκε από τους Καταλανούς.

Ο 44χρονος τεχνικός θα αντικαταστήσει τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, ο οποίος απομακρύνθηκε από τον πάγκο της ομάδας μετά την απώλεια του πρωταθλήματος από την Μπασκόνια.

Sarunas Jasikevicius will coach @FCBbasket for the next three seasons



The club have reached an agreement with the coach through to 30 June, 2023



🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/Sn4BDj5xVk