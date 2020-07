Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι με κάθε επισημότητα ο Νικ Καλάθης. Ο Έλληνας γκαρντ θα βρει στους Καταλανούς τον παλιό του συμπαίκτη και νυν προπονητή, Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Παίκτης της Μπαρτσελόνα θα είναι μέχρι το 2023 ο Νικ Καλάθης, με τους Καταλανούς να επισημοποιούν την Πέμπτη (09.07.2020) αυτό το μεγάλο deal.

Ο 31χρονος Έλληνας διεθνής γκαρντ (1,95μ.) θα υπογράψει το συμβόλαιό του μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί την Παρασκευή.

Θυμίζουμε ότι ο Καλάθης αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε συνολικά για οκτώ χρόνια (σε δύο θητείες). Στην Μπαρτσελόνα, θα συνεργαστεί με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης το 2009/10 και το 2011/12.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε… απότομα στη Euroleague, λόγω του κορονοϊού, ο Καλάθης ήταν ο κορυφαίος πασέρ στη διοργάνωση, έχοντας 9,1 ασίστ ανά αγώνα. Μέτρησε 13,1 πόντους και 4,9 ριμπάουντ κατά μ.ο..

🔥🕺 Initial agreement with @Nick_Calathes15 through to 2023



🤝 The Greek point guard will join the club pending a medical on Friday



👉 https://t.co/PI7XL9v9cC



🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/kRQIIiPQt7