Εισβολή στο Καπιτώλιο: Χρυσός Ολυμπιονίκης ανάμεσα σε αυτούς που έκαναν το «ντου» (pic)

O Αμερικανός Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, Κλιτ Κέλερ, ήταν ένας από τους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο την προηγούμενη εβδομάδα.

Μία πολύ αναγνωρίσιμη φιγούρα του αμερικανικού αθλητισμού ταυτοποιήθηκε από φωτογραφίες, ως ένας από τους συμμετέχοντες στην έφοδο των οπαδώων του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ< Ντόναλντ Τραμπ, στο Καπιτώλιο την περασμένη εβδομάδα.

Ο λόγος γίνεται για τον 38χρονο Ολυμπιονίκη της κολύμβησης, Κλιτ Κέλερ, ο οποίος είχε εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή του στον Τραμπ μέσω των social media, αλλά πλέον όλοι του οι λογαριασμοί έχουν διαγραφεί.

Ο Κέλερ έχει κατακτήσει με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ δύο χάλκινα Ολυμπιακά μετάλλια στα 400 μέτρα ελεύθερο στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ και της Αθήνας. Ήταν ακόμη μέλος της ομάδας των ΗΠΑ στα 4Χ200 ελεύθερο κερδίζοντας ένα ασημένιο στο Σίδνεϊ και το χρυσό στους Ολυμπιακούς της Αθήνας και του Πεκίνου.

Olympic Champion Klete Keller Appears to Have Been in US Capitol During ‘Insurrection’ – https://t.co/JiDwxgSPog pic.twitter.com/LwWvu02Im1