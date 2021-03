Ο άλλοτε κορυφαίος επιθετικός της Μίλαν, Ερνάν Κρέσπο, παραδέχθηκε ότι η διασημότητά του, του επέτρεψε να κάνει σεξ με πολλές γυναίκες, ακόμη και ταυτόχρονα όταν ήταν μικρότερος.

«Ήταν μια εμπειρία ζωής. Διάσημος, νέος… Κάνεις τα πάντα… Δοκιμάζεις! Όχι όλα, αλλά μπορεί να εκμεταλλευτείς την κατάσταση. Δεν έχασα τίποτα” τόνισε σε κανάλι της Αργεντινής ο Κρέσπο, οποίος τόνισε ότι συμμετείχε και σε όργια “πάντα περισσότερες γυναίκες!”, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 45χρονος σήμερα Αργεντινός επισήμανε πάντως, ότι “όταν γνώρισα τη γυναίκα μου, σταμάτησα τα πάντα” και δήλωσε ότι πλέον απολαμβάνει την οικογενειακή ζωή στο σπίτι.

