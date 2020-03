Ο Μάικ Τζέιμς άνοιξε διάλογο με τον κόσμο στο twitter και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχουν αναβληθεί ακόμη οι αγώνες στη VTB, αλλά και στην Τουρκία, όπου οι αρχές αποφάσισαν να συνεχιστούν κανονικά τα πρωταθλήματα, αλλά χωρίς οπαδούς.

Κορονοϊός: Οι Τούρκοι το… χαβά τους! Συνεχίζονται όλα τα παιχνίδια

Ο Αμερικανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι έξαλλος με το γεγονός ότι οι αρμόδιοι δεν σέβονται τους παίκτες, ώστε να προφυλάξουν την υγεία τους και ζήτησε να διακοπούν ακόμη και οριστικά όλα τα πρωταθλήματα λόγω του κορονοϊού.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ανάρτησε και την είδηση της αναχώρησης του Ρικ Πιτίνο από την Ελλάδα για τις ΗΠΑ, δείχνοντας εντυπωσιασμένος με την απόφασή του.

U can’t have players leaving there countries from all walks of life and representing their respective teams and leagues every night then when it’s time for you to have their back just throw them to the wolves and make them play when it risks their health.

It’s irresponsible and down right despicable. As far as I’m concerned this season at the minimum should be suspended for at least 3 weeks.

And to be frank the season should be cancelled. But y’all keep risking players livelihood and see what happens when u need players next year