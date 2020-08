“Πάντα” ψάχνετε κάτι αρνητικό” είπε εκνευρισμένος ο Τόμας Τούχελ μετά την κατάκτηση του Λιγκ Καπ Γαλλίας από την Παρί (νίκησε τη Λιόν στη διαδικασία των πέναλτι).

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το “τρεμπλ” στη Γαλλία, κατακτώντας το βράδυ της Παρασκευής (31.08.2020) το Λιγκ Καπ, επικρατώντας της Λιόν στη διαδικασία των πέναλτι με 6-5 (0-0 η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση).

Στη διαδικασία των πέναλτι οι δύο ομάδες ήταν εύστοχες στην πρώτη πεντάδα των χτυπημάτων τους (5-5), όμως στην καθοριστική εκτέλεση του Μπερτράν Τραορέ, ο Νάβας έπεσε σωστά στη δεξιά γωνία του κάνοντας την πιο σημαντική απόκρουση του τελικού. Στην τελευταία εκτέλεση, ο Πάμπλο Σαράμπια σημάδεψε σωστά στη δεξιά γωνία, χαρίζοντας το τρίτο εφετινό τρόπαιο στην Παρί, που πλέον στρέφει την προσοχή της στο Final-8 και στο μεγάλο ματς με την Αταλάντα, ευελπιστώντας πως θα έχει έως τότε διαθέσιμο και τον Εμπαπέ.

Η… χαρά της κατάκτησης του τίτλου όμως μετριάστηκε για τον προπονητή της Παρί, Τόμας Τούχελ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Ο Γερμανός τεχνικός εκνευρίστηκε όταν κλήθηκε να απαντήσει για το αν η ομάδα του είναι απλώς τυχερή, έχοντας πετύχει μόλις ένα γκολ στα τελευταία 210 αγωνιστικά λεπτά (νίκησε πριν από λίγες ημέρες με 1-0 την Σεντ Ετιέν στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας).

«Ε και; Ναι, ήμασταν τυχεροί. Μπορείτε να το γράψετε. Όμως όλο τα ίδια κάνετε, λέτε ότι είμαστε τυχεροί. Καμία ποιότητα για σας, μόνο τύχη. Είναι ποδόσφαιρο όμως, μόνο ποδόσφαιρο. Πέρσι η Λίβερπουλ έχασε με 3-0 από την Μπαρτσελόνα. Πώς έπαιξε τότε. Κι όμως, κέρδισαν το Champions League. Δείξτε μου μι ομάδα που πετυχαίνει 4-5 γκολ σε κάθε αγώνα. Δεν είναι εφικτό αυτό! Εσείς πάντα ψάχνετε τα αρνητικά. Μπορεί να υπάρχουν 99 θετικά, αλλά εσείς αναζητάτε το 100, γιατί πρέπει να βρίσκετε προβλήματα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κερδίσαμε και δεν θα απολογηθώ γι’ αυτό», τόνισε ο Τούχελ, φανερά εκνευρισμένος.

A journalist reminded Thomas Tuchel that PSG have scored just one goal in their last 210 minutes of football…



And the PSG manager lost it 😡 pic.twitter.com/ukcp3JEc9C