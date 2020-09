“Μύλος” στο εσωτερικό της Εθνικής Σουηδίας, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, μετά την ήττα από τη Γαλλία στο Nations League, αφού άπαντες βάλλουν κατά του ομοσπονδιακού τεχνικού Γιάνε Άντερσον και των επιλογών του, με τον Μάρκους Μπεργκ να βρίσκεται στο “στόχαστρο”.

Η δριμεία κριτική κατά του προπονητή της Εθνικής Σουηδίας, αλλά και μιας ομάδας παικτών (μεταξύ των οποίων κι ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού) έχει “φουντώσει” τις τελευταίες ώρες, με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να συμμετέχει σε αυτή.

Ο θρύλος του σουηδικού ποδοσφαίρου έγραψε στο twitter: «Τι γ@@@@@ο αστείο. Άλλη μία απόδειξη. Ανίκανοι άνθρωποι στις λάθος θέσεις, που βουλιάζουν το σουηδικό ποδόσφαιρο», με πολλούς ακολούθους του να τον προτρέπουν ακόμη και να επιστρέψει στην ομάδα.

If you had this kid in your national team you'd start him, right?



Talk in Sweden is that Isak starts on the bench v France tonight…but Marcus Berg starts.



Oh and Kulusevski, you know, one of the biggest talents in Serie A, so good Juve signed him? Bench, naturally… https://t.co/YbIhUdUHAe