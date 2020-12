Εξωπραγματικοί Μάβερικς με ιστορική «πενηντάρα» επί των Κλίπερς (video)

Πιστεύετε πως σας λέμε ψέματα. Εφιαλτικό ήταν το πρώτο ημίχρονο του αγώνα των Κλίπερς στο Ντάλας. Ο πίνακας του σκορ έδειξε 77-27 στο τέλος της δεύτερης περιόδου, υπέρ των Μάβερικς (124-73 το τελικό σκορ).

Οι Μάβερικς ισοπέδωσαν τους Κλίπερς στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα των δυο ομάδων στο Ντάλας, που έκλεισε στο… +50 για τους γηπεδούχους (77-27).

Στο διάστημα αυτό, ο Ντόντσιτς «μέτρησε» 18 πόντους και ο Ρίτσαρντσον 15. Απ΄την άλλη, οι Κλίπερς (αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία, Λέοναρντ) είχαν 9/37 σουτ.

Ο επίσημος λογαριασμός των Μάβερικς στο Twitter έκανε λόγο για την κορυφαία διαφορά πόντων σε ημίχρονο στην ιστορία του ΝΒΑ και στη συνέχεια… ξεσάλωσε! «Θα μπορούσαμε να ποστάρουμε 300 highlights απόψε» «ανέβασαν» οι γηπεδούχοι.

Το τελικό 124-73 υπέρ των Μάβερικς ήταν απλά μια… αναμενόμενη εξέλιξη.

with the biggest halftime lead in NBA history……….. 😳#Lexus pic.twitter.com/AjSW4L32nW — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 27, 2020

We could post 300 highlights today — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 27, 2020

The biggest halftime lead in NBA history now belongs to us 😁 pic.twitter.com/FiHfjSnDZ3 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 27, 2020

That Luka energy is on 💯 pic.twitter.com/c0C3d6y9aa — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 27, 2020