Ελαμπντελαουί: Αγωνία για την υγεία και την καριέρα του, στήριξη από φίλους κι «εχθρούς»

Το σοβαρό ατύχημα που είχε ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού -και νυν άσος της Γαλατασαράι- Ομάρ Ελαμπντελαουί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν βεγγαλικό «έσκασε» στα χέρια του, θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία του. Οι γιατροί κάνουν αγώνα να σώσουν την όρασή του, ενώ απειλείται ακόμα και να τελειώνει η ποδοσφαιρική του καριέρα. Συγκίνηση από τον προπονητή του Φατίχ Τερίμ, στον πλευρό του και η «αιώνια» αντίπαλος Φενέρμπαχτσε.

«Μάχη» δίνουν οι γιατροί στο νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης όπου νοσηλεύεται ο Ομάρ Ελαμπντελαουί, προκειμένου να αποκαταστήσουν τη βλάβη που έχει πάθει ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού στα μάτια, μετά από ατύχημα που είχε ανάβοντας πυροτέχνημα την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο τεχνικός της Γαλατασαράι και ιστορική φιγούρα του τουρκικού ποδοσφαίρου, Φατίχ Τερίμ, επισκέφτηκε τον Ελαμπντελαουί στο νοσοκομείο σήμερα (1/1) και αποκάλυψε πως ο Νορβηγός άσος του είπε πως πιστεύει ότι θα επανέλθει σύντομα.

«Νοιαζόμαστε πολύ για τον Ομάρ. Είναι πολύτιμος για εμάς εντός και εκτός γηπέδου. Του μετέφερα τα συναισθήματά μου και τις σκέψεις μου. Και οι δύο συγκινηθήκαμε. Ο χρόνος θα δουλεύει υπέρ του. Έχει δυνατό σώμα και πιστεύει πως θα γίνει καλά. Ο Θεός θα μας βοηθήσει όλους. Ελπίζω πως θα ανακτήσει την υγεία του όσο πιο σύντομα γίνεται. Για εμάς, η ανθρώπινη υγεία είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε επιτυχία και βαθμολογική θέση. Μας φτάνει να ανακτήσει την υγεία του. Δεν είμαστε καθόλου καλά από χθες» δήλωσε έξω από το νοσοκομείο ο Τούρκος τεχνικός.

Ο Ομάρ έχει λάβει μηνύματα στήριξης από συμπαίκτες, αφού αρκετοί εξ ‘αυτών τον επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο, ενώ στο πλευρό του στέκονται τόσο η Γαλατασαράι και η τουρκική ομοσπονδία, όσο και ο Υπουργός Υγείας της Τουρκίας, Φαχρετίν Κόκα, αλλά και η «αιώνια» αντίπαλος, Φενέρμπαχτσε, που έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης στον άτυχο παίκτη.

«Ευχόμαστε επείγουσα αποκατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή της Γαλατασαράι, Ομάρ Ελαμπντελανουί ελπίζουμε ότι θα ανακάμψει το συντομότερο δυνατό», ήταν το μήνυμα της Φενέρ, ενώ η τουρκική ομοσπονδία από την πλευρά της δήλωσε: «Μεταφέρουμε τις ευχές μας στον ποδοσφαιριστή του Γαλατασαράι Ομάρ Ελαμπντελανουί και στον σύλλογο της Γαλατασαράι, και ελπίζουμε ότι θα είναι υγιής το συντομότερο δυνατό»

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο 29χρονος αμυντικός τραυματίστηκε από πυροτέχνημα, που έσκασε στα χέρια του. Από την έκρηξη του πυροτεχνήματος αρκετά θραύσματα μπήκαν και στα δύο μάτια του Νορβηγού και οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση χειρουργική επέμβαση, ενώ υπήρξε η διαβεβαίωση ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

💥💥Galatasaray’s right-back Omar Elabdellaoui was injured in the explosion of fireworks in his hand during the New Year celebration. The 29-year-old football player was immediately hospitalized. pic.twitter.com/r3WVtDlxVC